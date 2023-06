Paura a Porta Susa, crolla il tetto dell'ex stazione. Un testimone: "Ho sentito un gran botto, poi il fumo nero" [FOTO E VIDEO]

Paura a Porta Susa. Stamattina intorno alle 10 è crollato il tetto dell'ex stazione.

I vigili del fuoco, impegnati con squadra cinofili ed USAR, e la polizia sono sul posto per verificare che non ci fossero persone all'interno della struttura. L'edificio è in disuso da anni, anche se ogni tanto è stato utilizzato come rifugio per senzatetto. "Al momento non ci risultano dispersi", spiegano i vigili del fuoco, "Abbiamo prima messo in sicurezza l'area dopo aver verificato che era già stata bonificata dall'amianto, poi abbiamo fatto passare le unità cinofile e sembra tutto bene. L'ultimo passeggio sarà fare un ulteriore verifica di persona".





A crollare è stata la copertura dell'edificio centrale, che avrebbe ceduto di botto, con un gran frastuono. Paura tra chi in quel momento stava transitando in piazza XVIII Dicembre.

Un testimone racconta: "Ero qui in piazza quando ho sentito un gran botto, mi sono girato e quasi immediatamente ho visto un'enorme colonna di fumo nero che si alzava dall'edificio. Il mio primo pensiero è stato per le persone che potevano esserci all'interno. Per fortuna però sembra che nessuno si sia fatto male, speriamo".

Intanto l'intera area è stata transennata dalle forze dell'ordine e la stazione della metropolitana "XVIII Dicembre" è stata chiusa.

"Sono in contatto - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - col comandante dei vigili del fuoco: sono in corso dei rilievi e, sulla base delle informazioni di pochi minuti fa, non vi sono segnalazioni di persone rimaste sotto le macerie". "Sono in corso - ha precisato il primo cittadino - le ricerche con i cani e i droni". Ed il crollo determinerà inevitabilmente dei ritardi nel recupero della vecchia Porta Susa.

Sotto le arcate dell'ex stazione dovrebbe sorgere un albergo di lusso, con accanto un ristorante, una terrazza, un lounge bar e una conference room. La riqualificazione era attesa non prima del 2024, ma il cedimento sposta ulteriormente la data di fine lavori. "Sono già in corso - ha spiegato Lo Russo - i contatti con la proprietà". "Quella è una parte di stazione - ha proseguito - che era in completo abbandono. Il tetto è completamente crollato: questo credo potrà determinare qualche ritardo nel cronoprogramma dei lavori di restauro, che sono in capo alla proprietà che sta sviluppando l'intervento".

“Il crollo del tetto della vecchia stazione di Porta Susa pone l’accento sulla necessità di elaborare una strategia rapida per ristrutturare quello che è un edificio in pieno Centro città che per troppi anni è rimasto abbandonato - afferma invece l'assessore leghista Fabrizio Ricca -. Che siano investitori seri, pronti a intervenire in tempi rapidi, o destinazioni d’uso ancora non vagliate, quello che diventa evidente ora è che non si può lasciare in queste condizioni una delle porte d’accesso alla Città”.