Dalla ‘Notte verde alpina’ al racconto dei ‘Tranta sold’

Il riassunto di cento anni in tre giorni: da venerdì 16 a domenica 18 giugno i festeggiamenti per il centenario della sezione degli Alpini di Pinerolo.

“È un evento che racchiude tutto ciò che vuol dire essere Alpini – dichiara Mauro Buttigliero, presidente della sezione di Pinerolo –: il legame con la montagna e il territorio, la lunga storia, il ricordo delle azioni di solidarietà dal terremoto in Friuli del 1976 alle recenti alluvioni in Romagna, e l’immancabile goliardia e senso di convivialità che ci contraddistinguono”.

Domani, Venerdì 16, la tre giorni sarà aperta alle 9,30 dalla festa del Corpo del 3° Reggimento Alpini alla caserma Berardi, con la presenza del Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, mentre alle 17 si terrà una conferenza in ricordo dei presidenti della sezione di Pinerolo al Museo della Cavalleria di viale Giolitti 5.

Sabato 17 verrà inaugurata la mostra su ‘Tranta Sold’ alla sede del gruppo, in via Brignone 9, racconto dei sessant’anni del giornale alpino con storie, immagini storiche e la possibilità di ottenere tutti i numeri su chiavetta usb. Sarà inoltre allestita una palestra di arrampicata in piazza III Alpini, che insieme alla mostra tornerà anche domenica. Dalle 8,30 verranno organizzate visite guidate al Forte di Fenestrelle e al Museo della Cavalleria di Pinerolo – per informazioni scrivere a pinerolo@ana.it. Alle 17,30 si terrà la cerimonia con alzabandiera, onore ai caduti e sfilata da piazza III Alpini, e la messa del centenario al Duomo alle 18,30. La serata si trasformerà nella ‘Notte verde alpina’ con stand gastronomici e di bevande e momenti di celebrazione con i cori e i canti alpini.

Nella mattinata di domenica ci saranno l’annullo postale in piazza Vittorio Veneto e una seconda cerimonia e sfilata da piazza III Alpini dalle 10, con il pranzo conclusivo da novecento commensali. “È importante organizzare eventi che favoriscano lo stare insieme, perché non ci siamo più abituati: siamo felicissimi di festeggiare questa importante ricorrenza nell’apprezzamento della popolazione, in una Pinerolo vestita a tricolore e la partecipazione di amici da tutta Italia e dall’estero” conclude Buttigliero.

La sezione organizza poi altri eventi sul territorio legati al centenario: un concerto di beneficenza per i bambini ucraini a Pinerolo al Forte di Fenestrelle, con i cori alpini e del territorio, il 24 giugno; la marcia alpina da Prali a Bobbio Pellice il 15 luglio e il Concerto tra le Vette e della banda Ana nella Conca del Pra di Bobbio Pellice il 3 settembre.