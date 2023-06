A Falchera e Barriera di Milano le famiglie più povere. Nel 2022 Ufficio Pio ha aiutato oltre 15.600 persone

Nel 2022 il 25% della popolazione italiana è a rischio povertà. Ma soprattutto sono sempre più marcate le disuguaglianze: i nuclei familiari più abbienti guadagnano oltre cinque volte in più di chi non sa come mangiare e mandare i figli a scuola. A Torino la maggioranza delle famiglie che non riesce ad arrivare a fine mese vive nella periferia nord, tra Barriera di Milano, Falchera, Borgo Vittoria e Le Vallette .

Si concentra infatti nelle Circoscrizioni 5 e 6 quasi la metà degli interventi di sostegno dell'Ufficio Pio, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, che questa mattina a Cascina Fossata ha presentato il Bilancio Sociale 2022. Gli 8 programmi della Fondazione hanno coinvolto 15.630 persone (+10 rispetto al 2021) tra adulti, minori, studenti e anziani. L'anno passato sono stati impegnati 9 milioni di euro, spesi in trasferimenti monetari e servizi. Un investimento analogo rispetto a quello del 2021.

Più aiuti alle famiglie con bimbi 0-2

L'incremento di individui aiutati è determinato, come spiega il presidente della Fondazione Ufficio Pio Marco Sisti, sulla decisione di "rimodellare alcuni programmi, con l'obiettivo di raggiungere più famiglie con minori". Nel 2022 "Traguardi" ha visto l'ingresso di 636 nuclei familiari, con un bimbo tra zero e due anni. "La logica - spiega Sisti - è di intervenire sulle cause strutturali della povertà: così c'è più possibilità che quelle condizioni non si ripropongano".

Più bimbi al nido

"Fare arrivare un ragazzo o ragazza alla laurea, che invece non avrebbe ottenuto, sposta sia il suo orizzonte che quello della sua famiglia". I piccoli di Traguardi che frequentano il nido d'infanzia sono passati dal 13% al 31%, pari alla percentuale delle fasce di popolazione più abbienti ed istruite. In parallelo questo consente alle mamme, sulle quali pesa il carico maggiore dei figli, di frequentare corsi di alfabetizzazione o di formazione personale. Donne nella maggioranza dei casi stranieri che si rendono più indipendenti perché imparano l'italiano o possono imparare a svolgere un'occupazione.

Coinvolte più persone

Nel 2022 il programma Will Torino, che sostiene per 6 anni le spese di formazione scolastica ed extrascolastica dei bambini e bambine iscritte alla 5° elementare, dopo 3 anni di sperimentazione nelle Circoscrizioni 5 e 6 è stato allargato a tutta Torino, raddoppiando il numero di posti disponibili salito a 200. È stato esteso anche al resto del capoluogo - accogliendo così 777 persone in prevalenza donne, straniere e con redditi molto bassi - DigitAll, per offrire una connessione stabile e formazione digitale di base.