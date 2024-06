Imbrattate e inutilizzate, il triste naufragio delle panchine “a barchetta” lungo la Dora

Nella primavera del 2021 furono rimosse, tra le polemiche, le panchine in legno di lungo Dora Firenze (tra ponte Mosca e via Bologna) a causa del “consumo di alcolici e dello spaccio”. Oltre 2 anni dopo, nello stesso tratto, ne è comparsa una nuova e diversa, poi rimossa: si trattava della seduta in cemento a forma di barchetta, eredità del progetto Tonite.

Le panchine a forma di “barchetta”

Nonostante la rimozione (o lo spostamento) del primo esemplare, nel corso delle settimane e dei mesi successivi quelle panchine, dotate di mappa con alcuni luoghi simbolo dei quartieri limitrofi e addirittura di impianto di illuminazione fotovoltaico, si sono moltiplicate andando a coprire un lungo tratto delle sponde del fiume, soprattutto in prossimità di incroci molto trafficati (tipo lungo Dora Firenze angolo via Bologna e lungo Dora Siena angolo corso Regio Parco.

Imbrattate e poco utilizzate

A nemmeno un anno di distanza, però, le “barchette” non hanno ancora lasciato il segno: anzi, i segni più evidenti sono quelli lasciati da chi le ha imbrattate con scritte, “tag” e disegni che, in alcuni casi, hanno reso illeggibili le indicazioni contenute sulle mappe. A questo si aggiunge un altro dato interessante: quelle panchine sono ancora poco utilizzate, forse perché prive di schienale e quindi ritenute meno comode di quelle classiche in legno; basta fare una passeggiata lungo il fiume per notare questa tendenza.