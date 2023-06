Il medico anti-gay De Mari condannato per diffamazione. Torino Pride: "Domani festeggiamo"

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione per Silvana De Mari, ex dottoressa nota per le sue posizioni contro i gay e no-vax, accusata di aver offeso il movimento LGBTQIA+ con le sue frasi contro l'omosessualità. Una buona notizia per chi si batte per i diritti di tutti e tutte, alla vigilia del Torino Pride.

"Al ToHousing, - chiariscano dal Torino Pride - gestito dall'associazione Quore, che si occupa di persone LGBTQIA+ senza fissa dimora perché - spesso - cacciate di casa dalle proprie famiglie, o recentemente fuggite dalla guerra in Ucraina: alla propaganda d'odio, rispondiamo con l'accoglienza della comunità". A beneficiare del rimborso anche le compagne e compagni di "Extinction Rebellion e Non Una di Meno, come piccolo fondo per la copertura delle spese legali, perché a chi tenta di zittirci trovi in risposta la forza della rete". "Infine, guardando lontano, alle realtà che organizzano i Pride in quei paesi dove è più difficile, perché sappiano che la nostra comunità non ha frontiere" concludono.