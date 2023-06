In via Guido Reni l'ennesimo caso di anziana truffata, vittima una signora ultra90enne

In via Guido Reni l'ennesimo caso di anziana truffata

"C’era una volta un’anziana signora ultra 90enne, un tenero scricciolo pelle e ossa, consumata e piegata dalla vita ma ancora sorridente, serena e propositiva". Ma non è una storia a lieto fine quella che viene raccontata dalla figlia, perché si tratta dell'ennesimo caso di truffa ai danni di una persona anziana

"Ieri dei malvagi l’hanno chiamata, le hanno fatto credere che sua figlia (io) aveva avuto un brutto incidente, investendo ed uccidendo un bimbo in bicicletta. L’hanno terrorizzata e convinta che avrebbero messo tutto a tacere pagando una cauzione per liberare la figlia dallo stato di fermo nel quale si trovava presso una stazione dei Carabinieri".

In 2 ore hanno confezionato ad arte la trama ed attuato il feroce piano, raccomandandole il silenzio assoluto. L’anziana signora era ormai cibo fresco per avvoltoi. Poi la donna è scesa da sola in strada, ha incontrato la sua aguzzina, le ha consegnato un sacchetto con tutti i suoi ori e risparmi racimolati in tanti anni di briciole ritagliate dalla penosa pensione e poi è tornata a casa, aspettando interminabili ore d’angoscia nell’attesa di notizie rassicuranti.

"Quando alle 17 si è decisa e mi ha chiamata, ha scoperto il raggiro ed il suo piccolo e fragile mondo è completamente crollato", ha raccontato ancora la figlia. "Ha perso il sorriso, la gioia di vivere, il senso sottile ma ancora profondo della sua delicata esistenza e con tutto ciò anche il suo soffertissimo gruzzolo con cui voleva garantirsi dignitose esequie, la cremazione, il dono della patente alla sua adorata nipote, il ripristino della cucina dopo una infiltrazione d’acqua, gli ultimi spiccioli per arrivare a fine mese ed infine l’oro di famiglia dove c’erano –tra gli altri- anche la fede nuziale della sua mamma, il suo braccialettino di nascita, l’anello di fidanzamento".

C’era molto del suo passato e dei suoi bei ricordi in quella manciata d’oro, c’era la sua sicurezza e la una stabilità in quei soldini messi da parte con immensa fatica. Tutto è stato spazzato in due ore, per sempre. "Diffondete ai vostri cari, soprattutto se anziani e fragili", è l'invito della figlia della donna truffata e raggirata.