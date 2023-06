Al Castello di Rivoli: la presentazione del nucleo di dipinti di Felice Casorati

Il 22 giugno 2023, dalle 18 alle 19.30, la storica dell’arte e curatrice Giorgina Bertolino presenterà al pubblico il nucleo dei dipinti di Felice Casorati della Collezione Cerruti. Sarà esaminata, inoltre, la relazione tra l’artista, eminente figura della pittura italiana della prima metà del Novecento, e il compositore torinese Alfredo Casella.

Cuore della trattazione sarà la grande tempera Mattino (Colazione), 1919-1920 c., che prima di entrare nella Collezione Cerruti fu proprietà del musicista.

L’incontro sarà accompagnato da sei composizioni per pianoforte di Casella appartenenti al ciclo “pittorico musicale” intitolato …À la manière de… Le composizioni, eseguite per l’occasione dal maestro Mario Calisi, offrirono a Casella molti spunti tematici ed estetici rielaborati in seguito nel Concerto romano per organo, timpani, ottoni e archi op. 43 del 1926 dedicato a Casorati.

