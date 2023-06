L'Italia indossa un tacco a spillo fucsia: Andrea Villa omaggia il Torino Pride

L'Italia, suddivisa nelle venti regioni che la compongono, indossa un scarpa con il tacco a spillo fucsia. Il "Banksy torinese" Andrea Villa ha voluto così omaggiare il Torino Pride, in programma domani nel capoluogo piemontese, che per l'edizione 2023 ha scelto il titolo "Tacchi rotti eppur bisogna andar". Un frase che richiama il verso di una famosa canzone partigiana.

"E' un nuovo passo - spiega Villa - per il nostro paese: delle nuove scarpe da indossare per camminare (si spera) verso un futuro diverso, piu' inclusivo e consapevole". "Una nazione - continua l'artista - spesso troppo conservatrice su tanti temi, che avrebbe bisogno di "camminare nelle scarpe di un altro" (citando un detto inglese), per poter capire le sofferenze e i soprusi di chi è discriminato". I manifesti sono stati affissi in corso San Maurizio 8, davanti al liceo Avogradro, e al civico 40.