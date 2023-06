The Scientists portano il loro punk r'n'r in concerto allo sPAZIO211

Gli Scientists in concerto a Torino. La seminale band punk r'n'r australiana capitanata da Kim Salmon, leggenda della musica indipendente, inclusa nel Music Hall Of Fame, sarà in concerto a sPAZIO211 sabato 14 ottobre.

Si formano a Perth nel 1978 ma i gli hook pop punk di "Frantic Romantic" e "Last Night" li portano via dalla loro città natale per fargli ottenere un successo più ampio a Sydney, con un sound più oscuro e primitivo simile a quello di The Stooges, Suicide, Cramps, Gun Club, Sonic Youth e The Birthday Party. Seguono una serie di classici dello swamp rock come "Atom Bomb Baby", "Swampland", "We Had Love" e "Human Jukebox" e un trasferimento a Londra prima di implodere nel 1987.

Per 20 anni la band è rimasta inattiva, fino a quando non è riemersa nel 2006 per gli All Tomorrow's Parties, riformandosi per vari tour, tra cui quello australiano di "Don't Look Back" insieme ai Sonic Youth, dove hanno suonato rispettivamente "Blood Red River" e "Daydream Nation".

Nel 2021, due anni dopo essere stati inseriti nella WA Music Hall Of Fame, hanno pubblicato il loro primo album in studio dopo 34 anni, "Negativity", entrando nella maggior parte delle classifiche dei migliori album dell'anno. E ora, finalmente, gli Scientists sono tornati, pronti a portare in tour quell'album. Con canzoni come "When Fate Deals Its Mortal Blow", "Murderess In a Purple Dress", "Atom Bomb Baby", "If It's the Last Thing I Do", gli Scientists sono sempre stati la band post apocalittica per eccellenza.

