Tutti sotto rete, coi piedi nella sabbia: la multinazionale di Ivrea organizza il torneo aziendale di beach volley (e punta a espandersi)

Come la coppa Cobram, ma senza biciclette. Piuttosto, con i piedi nella sabbia e gli occhi fissi sotto rete, per cercare di intercettare la palla e fare punto. E' partita in questi giorni la prima edizione del torneo aziendale di beach volley organizzato da Tecnau, una multinazionale attiva nell'automazione industriale e stampa digitale con sede a Ivrea.



Sono stati ben 32 i dipendenti (su 120) ad aver raccolto la sfida. Si sfideranno fino alla finale del 10 luglio sui campi del centro sportivo "Il Pevero Verde di Piverone". Gli altri, si spera, saranno a bordocampo a fare il tifo per i colleghi in pantaloncini e maglietta.

L’azienda per l’occasione ha lanciato un nuovo logo ed un nuovo slogan che andranno ad accompagnare questa iniziativa così come le future a carattere ricreativo tra i dipendenti. Lo slogan selezionato è “Business by day, champions by game”, che va a sottolineare come il rapporto tra le persone e tra le persone e l’azienda vada oltre l’orario di lavoro e coinvolga diversi aspetti della vita professionale e personale. Il nuovo logo, “Me & Tecnau” vuole sottolineare tramite il “Me & Te”, utilizzando le prime due lettere del nome aziendale, per evidenziare come siano le persone a fare l’azienda, a costruirne i valori ed il successo.