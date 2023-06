Viabilità, Comuni in linea: incontri a Lusigliè, San Pietro Val Lemina, Vigone con il vicesindaco Suppo

Riprendono gli appuntamenti settimanali dedicati alla viabilità che il Vicesindaco metropolitano con la delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo ha deciso di dedicare per incontrare i Sindaci, un momento puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere. Sono 2800 i km di strade provinciali che la Città metropolitana di Torino gestisce, per collegare i 312 Comuni.

Una competenza quella collegata alla viabilità che ha sempre caratterizzato fortemente la Provincia di Torino prima, la Città metropolitana poi: i problemi della sicurezza di automobilisti e pedoni, la necessità di realizzare rotonde, aumentare la manutenzione del manto stradale, limitare la velocità, ma anche costruire nuovi ponti o varianti stradali sono solo alcune delle richieste che puntualmente arrivano dai territori.

Lunedi 19 giugno sono previsti:

14.00 – Angelo Marasca, sindaco di Lusigliè Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”

15.00 - Anna Balangero, sindaca di San Pietro Val Lemina Zona 5 “PINEROLESE”

16.00 – Fabio Cerato, sindaco di Vigone Zona 5 “PINEROLESE”