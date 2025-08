Spazi più sicuri e vivibili, istituita la nuova area pedonale in via Coggiola

La parte terminale di via Coggiola, nel tratto antistante la scuola primaria “Castello di Mirafiori”, diventa pedonale in via definitiva: lo ha deciso la Giunta comunale questa mattina, su proposta dell'assessora alla Mobilità e alla Transizione ecologica Chiara Foglietta.

Il provvedimento fa seguito alla sperimentazione avviata nel settembre 2023, che ha permesso di valutare positivamente i benefici in termini di sicurezza stradale, fruibilità degli spazi pubblici, tutela della mobilità pedonale e ciclabile e riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Non sono state evidenziate criticità per la circolazione, in quanto si tratta di una strada a fondo cieco sul quale si affaccia esclusivamente il plesso scolastico che ospita una scuola primaria e una secondaria di primo grado. Nell’area sarà interdetta la circolazione veicolare tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, fatta eccezione per i veicoli autorizzati, secondo le disposizioni vigenti per le aree pedonali.

“Quello di via Coggiola, come gli altri numerosi interventi di pedonalizzazione e di scuole car free che abbiamo avviato negli ultimi due anni, è un provvedimento importante che restituisce alla cittadinanza uno spazio pubblico più sicuro e vivibile – spiega l’assessora Foglietta - I benefici riscontrati al termine del periodo di sperimentazione sono evidenti e confermano l'efficacia di queste politiche che migliorano la qualità della vita nei nostri quartieri".