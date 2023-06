Una nuova panchina arcobaleno ad Aurora per festeggiare il Torino Pride, in programma oggi. Questo pomeriggio la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQIPA+ colorerà le strade del capoluogo: novità dell'edizione 2023 è che la partenza è prevista di fronte, alla sede della Circoscrizione 7, in corso Vercelli 15. Un’ora prima dell'inizio, ovvero alle 15.30, proprio qui verrà inaugurata la panchina #PeaceAndPride realizzata dall’artivista Rosalba Castelli per Artemixia APS.

"Stessi diritti per tutti"

“Con la Panchina Peace and Pride collocata all'ingresso del Centro Civico della Circoscrizione 7 vogliamo sottolineare ancora una volta la necessità che tutte le persone debbano avere gli stessi diritti” dichiarano Luca Deri e Sara Razzetti, rispettivamente Presidente e Coordinatrice della commissione Pari Opportunità e Diritti civili della Circoscrizione 7.

"Panchine colorate interruzione del panorama"

“L’idea alla base del progetto PeaceAndPride parte dalla riflessione sul fatto che entrambe le bandiere, quella del pride e quella della pace, sono arcobaleno: quella del pride inizia con i colori caldi del rosso e dell’arancio e termina con quelli freddi che sono invece l’inizio di quella della pace che conclude il percorso rainbow nei colori caldi” - spiega Rosalba Castelli, l’artivista ideatrice e coordinatrice del progetto promosso da Artemixia “and Friends”. “Le panchine colorate sono una interruzione del panorama urbano che ci costringono a fare attenzione e a riflettere sui temi che portano con sé” – dichiara Marco Giusta, coordinatore del Torino Pride – “Ma le panchine sono anche oggetti comodi, dove sedersi, dove riposarsi, dove raccogliere i propri pensieri e conoscere, magari, delle altre persone. Le panchine per l’orgoglio e per la pace sono degli spazi dove proviamo a immaginare un futuro migliore".