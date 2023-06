Ragazzi si tuffano nel Po nella zona di Moncalieri, poi scatta l'allarme: "Uno non è riemerso"

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe tuffato nel Po nel pomeriggio di sabato insieme ad alcuni suoi amici, per non riemergere più. E' successo nella zona tra Torino e Moncalieri. Dopo un primo nulla di fatto, le ricerche sono riprese nella giornata di domenica.



Partita la richiesta d'aiuto al 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Con loro, anche agenti di Polizia che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.