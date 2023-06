Torino Pride, il discorso "resistente" di Marco Giusta dal palco: "Allerta come sentinelle partigiane" [VIDEO]

Il Torino Pride 2023 si è chiuso con gli interventi dal palco . Tra questi, quello del coordinatore Marco Giusta , come previsto particolarmente "resistente" e aspro nei confronti delle politiche dei governi attualmente in carica.

L'attacco è stato netto e dai toni decisi: "Da cosa si riconosce - si è chiesto dal palco - il fascismo? Non è forse violenza imporre che un figlio di due madri sia solo il figlio di una madre? Fa meno male? Dobbiamo stare allerta come sentinelle partigiane e dobbiamo dare una risposta diretta insieme alle altre lotte: quelle delle persone razzializzate, disabili, povere, dei movimenti transfemministi e ambientalisti. Qui abbiamo costruito un mondo migliore e un futuro migliore, risponderemo come comunità e come reti abbattendo le frontiere".