Ambientalisti in campo per salvare gli alberi di Corso Belgio: "Fermiamo gli abbattimenti"

La battaglia degli ambientalisti per salvare l’alberata di corso Belgio prosegue. Dopo il comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio" ieri mattina sono intervenuti anche i membri del "Gruppo d'intervento giuridico". "Non ci sono le condizioni per effettuare l'intervento"

"Il Comune di Torino ha deciso di far fuori i 242 esemplari di Acer negundo (Acero americano) per sostituirli con 269 Pyrus calleryana Chanticleer (Pero cinese), alberelli che campano una ventina d’anni e, in compenso, non fanno ombra e in certi periodi dell’anno puzzano", viene fatto notare.

Il "Gruppo d’Intervento giuridico" sostiene che, dal punto di vista legale, non ci siano le condizioni per proseguire con il progetto del Comune: "Non si sa se siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni amministrative e, soprattutto, se ci si sia resi conto che è in atto la nidificazione dell’avifauna selvatica: la distruzione di nidi e qualsiasi attività di disturbo della nidificazione sono vietate. Il corso riveste la qualifica di bene culturale e non può esser modificato in assenza di puntuale autorizzazione". Presentata istanza al Ministero della Cultura e alle Belle Arti

L’associazione ecologista, in seguito a segnalazioni da parte di residenti, ha quindi inoltrato una specifica istanza, chiedendo al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino, al Comune di Torino e ai Carabinieri Forestale quali siano le autorizzazioni per il previsto taglio.