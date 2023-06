Ragazzo disperso nel Po: continuano le ricerche. Forse si tratta di un giovane senegalese

Proseguono senza sosta le ricerche del ragazzo che, nel pomeriggio di sabato, non sarebbe riemerso dopo essersi tuffano nel Po, all'altezza di Moncalieri. Poche e frammentarie, nelle prime ore, le certezze, ma ora la vicenda potrebbe incrociarsi con quella di un ventenne senegalese di cui si sono perse le tracce da giorni e di cui la famiglia avrebbe segnalato la scomparsa.

Ancora incertezza su cosa sia successo sabato

L'ipotesi, secondo le forze dell'ordine, è che possa trattarsi della stessa persona. Anche se per ora non ci sono conferme che diano sicurezza su questo aspetto. Di certo le coincidenze non mancano, anche se non si hanno punti fermi su cosa sia successo esattamente nella giornata di sabato.

La testimonianza di un passante e il ritrovamento di alcuni effetti personali sulla riva del fiume lasciava pensare che qualcuno, effettivamente, avesse fatto il bagno in quella zona del fiume. Ma che una persona si fosse realmente immersa in acqua senza riemergere non era e non è mai stato sicuro.