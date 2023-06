"Uno di meno!": danneggiata e distrutta la lapide di un carabiniere nel giardino di via Terni

Danneggiata a Torino la lapide commemorativa del carabiniere Carmelo Gamuzza, caduto in servizio nel 2009. E' successo nel giardino di via Terni all'angolo con via Forlì. La lapide in marmo con l'epigrafe del militare, posta su un basamento all'interno del giardino, è stata divelta dal supporto e spaccata in diversi pezzi.

Sulla targa metallica è stata tracciata una scritta con pennarello di colore nero con la frase "Uno di meno!" e altre offese. Dopo il sopralluogo effettuato dai militari, sono state acquisiti i video registrati dal sistema di sorveglianza. La targa imbrattata è stata ripulita dal Comune di Torino che provvederà alla risistemazione dell'opera marmorea.

Carmelo Gamuzza morì il 13 febbraio 2009 in un incidente stradale durante un'operazione antidroga. Originario della provincia di Enna, aveva 26 anni ed era in servizio presso la stazione dei Carabinieri delle Vallette.