Tav, dopo gli scavi una partita da 3 miliardi per le imprese torinesi. "Il 2023 è l'anno della svolta"

"La Torino Lione è un'opera partita da molto lontano, nella sua complessità: sono passati 4 presidenti della Repubblica in Italia e 12 presidenti del Consiglio". Così Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto Italia di Telt, ha aperto la presentazione agli industriali torinesi delle opportunità legate ai nuovi lavori della grande infrastruttura tra Italia e Francia. Quelli che, di fatto, trasformeranno la galleria in ferrovia. "Il 2023 è un anno di svolta, con l'affidamento del 100% del tunnel di base e la gara per l'attrezzaggio".

Una gara da 3 miliardi di euro

Arriva da lontano, insomma, ma adesso mette sul tavolo una gara per il cosiddetto "attrezzaggio tecnologico della tratta ferroviaria internazionale" che vale 3 miliardi. Materiale ferroviario, insomma, per realizzare il tunnel di base che sarà sviluppato nel cantiere CO12. Entro il 2024 le prime selezioni, quindi l'assegnazione della gara. Il cantiere entrerà in funzione tra il 2027 e il 2028, con la conclusione al 2032. "Il primo gennaio 2033 dovrebbe passare il primo treno", confida Bufalini. "Serviranno tecnologie avanzate e nuove professioni: non si tratta di un unico bando da 3 miliardi, ma tante assegnazioni separate".

Le proteste tra Italia e Francia

Non conoscono sosta però le critiche all'opera, ma Telt non sembra farsene un cruccio. "La fase della protesta di opposizione violenta sembra essere passata e possiamo dedicarci allo scavo invece che all'ordine pubblico. Qualcosa sta succedendo in Francia, ma con impatto molto inferiore alle aspettative".

Una situazione su cui sembra meno tranquillo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Le manifestazioni no tav continuano, purtroppo in maniera violenta: la nostra amministrazione è contraria e contrariata. La Tav è strategica per il nostro territorio: pensiamo che opportunità può essere per i torinesi andare a Parigi e Roma in 4 ore. Sono rammaricato su questi scontri, ma la posizione non può che essere di condanna".

Le imprese: "Abbiamo tutto ciò che serve"

Ma l'attualità fa rima con lavori e possibili commesse. "Parliamo di treni, ma anche di merci, export e persone - dice Angelo Cappetti, direttore generale di Unione Industriali Torino -: abbiamo tutte le competenze e il know how per poter fare la nostra parte".

"È impegno centrale perché i lavori della Torino-Lione torni a essere una parte quotidiana e sana del nostro Comune - aggiunge l'assessore comunale all'urbanistica, Paolo Mazzoleni -. Quando sarà pronta, questa sarà un'opera preziosa per le nostre imprese e il nostro territorio. L'Europa non è una cosa scontata e la Torino Lione è una delle opere che rende materiale questa dimensione".

"Torino e la città metropolitana vedranno investimenti senza precedenti su infrastrutture e mobilità - aggiunge Mazzoleni -, basti pensare che un quarto del valore dei lavori per la Tav equivalente a quanto abbiamo per fare la metro2. È una grande occasione".

Frediani (Unione Popolare Piemonte)

Ma gli annunci di oggi non mancano di generare polemiche a livello politico. Come confermano le parole della consigliera regionale di Unione Popolare Piemonte, Francesca Frediani, che parla di "soliti annunci roboanti sul Tav, questa volta accompagnati da una serie di elucubrazioni dell’immancabile Foietta sulla data di realizzazione della nuova linea, e da ben poco credibili dichiarazioni sulla sostenibilità del progetto". "I soliti slogan - aggiunge - della lobby che da anni opprime la Val di Susa, nel goffo tentativo di nascondere la totale mancanza di idee per garantire sviluppo e crescita al nostro Paese".

"Su una cosa siamo d’accordo con il direttore di Telt - conclude Frediani -: questo sarà l’anno della svolta. Ma siamo convinti che la svolta non sarà quella auspicata da Bufalini. I costi sociali ed economici del cambiamento climatico, quantificabile in circa 250 miliardi di euro (stime emdat 2022), vengono e verranno pagati dalle fasce più fragili della popolazione. La Francia tentenna e il contesto economico europeo è profondamente mutato dai tempi (lontani) in cui si immaginò questo progetto. Non si può più percorrere questa assurda strada".