Torino-Lione, sta per partire il bando per il tunnel di base: 12 chilometri in territorio italiano. E poi via all'attrezzaggio ferroviario

In arrivo l'assegnazione per i lavori di scavo del tunnel di base della Torino-Lione in terra italiana

Sono più vicini i 12 chilometri di tunnel di base che rappresentano la tratta italiana della Torino-Lione. La conferma è arrivata oggi dalla riunione dell'Osservatorio della Tav, presieduto dal commissario Calogero Mauceri.

Verso il via i lavori per scavare il tunnel di base

Telt, promotore pubblico incaricato di realizzare la grande infrastruttura ferroviaria tra Italia e Francia, nelle prossime settimane assegnerà la gara per lo scavo del tunnel in territorio italiano. Ma non solo: sarà presto anche lanciato il bando per l'attrezzaggio ferroviario di tutta la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura.



Attualmente sono stati aggiudicati appalti per un valore economico che supera i 5 miliardi di euro, mentre sono in corso lavori e operazioni che ne valgono almeno 3,2. Si tratta in particolare del tunnel di base, con la galleria che misurerà in tutto 57,5 chilometri e mezzo.

Tre i cantieri attivi in val di Susa (su dieci)

I cantieri attivi sono in tutto dieci, per circa duemila persone impegnate. Di questi dieci, tre sono in territorio italiano: sono quello ormai arcinoto di Chiomonte, quello di San Didero, dove si realizzerà l'autoporto e dove nella giornata di sabato si sono verificati alcuni disordini da parte degli oppositori a quest'opera e Salbertrand, dove si sta preparando il sito che trasformerà i materiali di scavo in calcestruzzo da usare nei cantieri.

La variante di Susa e le compensazioni

Novità anche per un passaggio che riguarda Susa: secondo i piani, per ottenere l'incrocio tra la vecchia linea e la nuova ferrovia, un tratto dovrà essere innalzato. Per creare un impatto ambientale minore, si pensa a un accordo per un servizio sostitutivo via pullman che eviti di deviare i binari fino al completamento dell'opera nella zona.