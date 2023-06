Un successo per le due sale caraibico e musica anni '70, '80 e ’90 – Nuovo appuntamento venerdì 23 giugno

Oggi pomeriggio abbiamo incontrato Davide Latino per chiedergli quali sono state le sue sensazioni relative allo scorso venerdì sera al Type Club di Centallo “… è stata una serata bellissima piena di energia e di bella gente che è arrivata un po’ da tutti i paesi limitrofi e non solo. La cosa che mi ha colpito di più è stato vedere il divertimento puro di persone che erano lì proprio per ballare ed ascoltare la musica dei tempi divertendosi tantissimo… serata adattissima agli appassionati di qualsiasi età della musica degli anni ’70 ’80 e ’90 perché La Selezione musicale curata al dettaglio dal nostro dj Billy ha fatto sì che la pista stesse sempre piena di energia e calore” conclude l’artista “… in tantissimi a fine serata ci hanno chiesto di replicarla ancora e noi abbiamo accolto l’invito e saremo nuovamente in pista anche venerdì 23 giugno”.