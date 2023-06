Piscina Lido ancora al centro di polemiche: chiusa per due weekend per “mancanza di personale”

Piscina Lido al centro di polemiche: chiusa per due weekend per “mancanza di personale”

La piscina Lido è di nuovo al centro di polemiche dopo le chiusure degli ultimi due weekend di giugno (sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18 giugno, ndr) dovuta alla “carenza di personale” come ha fatto sapere il presidente Massimiliano Miano.

Lupi denuncia: "Niente servizi almeno fino a metà luglio"

A chiedere di far chiarezza qualche mese fa era stato il consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8) che oggi torna sulla questione: “Ad oggi, 21 giugno, non è stato ancora pubblicato il bando per la gestione del bar e dei servizi accessori (lettini, intrattenimento, eventuali aperture serali). Ciò vuol dire che prima di metà luglio non ci saranno tali servizi”.

In effetti la pubblicazione del bando di gara doveva essere per metà maggio, con l’ingresso dei gestori a fine giugno. “Nei prossimi giorni prevediamo la pubblicazione del bando triennale per la gestione del bar e delle sdraio che contribuiranno a rendere la permanenza in piscina più piacevole e confortevole” risponde Miano.

Miano: "Fermi per importanti lavori di manutenzione"

"L'impianto Lido negli ultimi tempi è stato interessato da alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria, dalla vasca, alla riqualificazione degli spogliatoi, che ci consentono di offrire un servizio pubblico nella massima sicurezza e confort", ha concluso Miano. Escludendo quei due weekend, la piscina Lido non ha mai chiuso, continuando ad offrire il servizio. Apertura che ci impegniamo a garantire per tutta la stagione estiva”.