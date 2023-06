Rissa nella notte in corso Umbria, un ferito (lieve). Morando (Lega): "San Donato come il Bronx"

Nella notte appena trascorsa il bar di corso Umbria, all'altezza del civico 37, è diventato teatro di una rissa che ha coinvolto una decina di persone. Sul posto sono dovute intervenire 5 volanti della Polizia e l'ambulanza.

Morando: "San Donato come il Bronx"

Il capogruppo della Lega nella Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando ha denunciato sui social quanto avvenuto: "L'ennesima situazione di criminalità che interessa questo tratto del Basso San Donato. Ho subito presentato un nuovo documento, ci aspettiamo l'utilizzo di tutti gli strumenti regolamentari e normativi a disposizione, compresa la chiusura temporanea del locale". Secondo quanto denunciato da Morando, nella rissa ci sarebbe stato anche l'accoltellamento di una donna; una notizia che però al momento non trova conferme.

Non ci sarebbe nessun accoltellato

Le volanti della polizia sono intervenute per sedare la rissa, che avrebbe coinvolto un gruppo di nordafricani e uno di brasiliani, che si sono affrontati dopo un litigio sembra per dei cani. Al momento non risulta nessun accoltellamento, ma una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.