Via Medail, fruga nel cuore della notte all'interno di un'auto parcheggiata: in manette un 38enne

Un uomo di 38 anni, di origine marocchina, è stato arrestato nelle scorse ore dopo essere stato scoperto a rovistare all'interno di una vettura parcheggiata. A scoprirlo sono stati gli agenti delle Volanti della Polizia di Torino durante un normale giro di controllo.



Erano circa le 4 di mattina e mentre le auto passavano in via Medail non hanno potuto non notare questa persona che, con un cappello da baseball rosso in testa, stava chinato sul bagagliaio di un'auto.

L’uomo, alla vista degli agenti, prende dal bagagliaio una busta di plastica e abbassa il portellone allontanandosi in direzione Corso Regina Margherita, lasciando la portiera anteriore destra accostata, ma non chiusa.

Fermato e controllato, si scopre che questa persona non è in possesso delle chiavi dell'auto. Dice che la macchina è di un amico, ma non sa darne nome e cognome. Una volta perquisito, nelle tasche del marocchino - che mostra evidenti segni di nervosismo - vengono trovati due paia di occhiali da sole, degli auricolari di colore bianco e un navigatore satellitare di cui non sapeva giustificare il possesso. Nella borsa, poi, ci sono diversi indumenti tra cui 2 tute da lavoro complete da meccanico, un paio di pantaloni termici, 2 polo e 6 t-shirt blu.

Rintracciato dagli agenti, il proprietario dell’auto riconosce come oggi di sua proprietà quanto rinvenuto nelle tasche del trentottenne e che dunque sarebbe stato trafugato dalla vettura in sosta nei pressi della propria abitazione. Il 38enne è stato quindi tratto in arresto per tentato furto aggravato.