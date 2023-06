Offerte fibra: gli operatori più veloci e le migliori tariffe a Torino

Trovare la giusta offerta di telefonia fissa è importante per riuscire a navigare al meglio e per approfittare di tariffe convenienti e promozioni. Ecco qualche consiglio per cercare le offerte fibra migliori a Torino.

Gran parte della città di Torino è raggiunta dalla fibra ottica FTTH. Ciò vuol dire che è possibile navigare ad altissima velocità, grazie al collegamento in fibra che arriva fino a casa. Se si sta valutando l’attivazione di una nuova offerta telefonica è utile, innanzitutto, controllare qual è la copertura offerta dai diversi operatori al proprio indirizzo di residenza e, in secondo luogo, confrontare le offerte fibra per trovare quella che risponde meglio ai propri bisogni.

Come valutare copertura e velocità di navigazione

Per poter scegliere le offerte fibra più convenienti è essenziale verificare qual è la copertura offerta da ogni operatore. In gran parte del territorio della città di Torino sono stati completati i lavori di cablaggio che permettono di avere il collegamento in fibra fino a casa (FTTH, Fiber to the home), ma alcune aree della città possono contare su un meno veloce collegamento di tipo fibra misto rame (FTTC, Fiber to the cabinet).

Prima di attivare un nuovo contratto di telefonia fissa è dunque importante verificare la copertura al proprio indirizzo di residenza. Il comparatore di tariffe gratuito messo a disposizione da SOStariffe.it, inserendo il proprio indirizzo, verifica a quale tipo di tecnologia di connessione si ha accesso e fornisce una selezione delle migliori offerte fibra attivabili.

La copertura di rete influenza direttamente la velocità di navigazione che si può raggiungere. Chi ha un accesso di tipo FTTH può navigare fino a 10 Gbps, mentre la velocità raggiungibile è inferiore per chi ha un accesso di tipo FTTC, che arriva al massimo a 200 Mbps.

Quando si stanno valutando le diverse offerte fibra si possono prendere in esame, in alternativa, anche le offerte di telefonia mobile basate su rete 5G. Grazie alla diffusione capillare del segnale 5G, chi vive a Torino può usare una connessione dati per raggiungere velocità di navigazione paragonabili a quelle della fibra ottica, a costi simili o in alcuni casi inferiori rispetto a quelli richiesti per un collegamento di rete fissa.

Confronta le offerte fibra per trovare la soluzione più conveniente

Confrontare le offerte fibra proposte da diversi operatori telefonici è il modo più efficace per trovare le tariffe più convenienti e per individuare la soluzione che risponde meglio alle proprie necessità.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it si può velocizzare il confronto tra le proposte di più operatori. Per ogni offerta è possibile valutare la convenienza del canone mensile richiesto, verificare la velocità di navigazione offerta e le caratteristiche principali del piano tariffario.

Nel valutare le proposte degli operatori vale la pena verificare, nello specifico, se oltre al traffico internet è incluso anche il traffico voce o se è compreso nel canone mensile anche il costo d’acquisto del modem da usare per connettersi a internet.

Prima di fare la scelta definitiva tra le diverse offerte fibra è importante controllare anche se ci sono promozioni in corso che permettono di abbassare i costi o se si possono attivare contratti di tipo bundle.

Talvolta gli operatori telefonici offrono, ad esempio, un prezzo scontato per il primo anno di validità dell’offerta oppure permettono di attivare l’offerta a prezzo ridotto per chi è già cliente dello stesso operatore per la rete mobile.

Se si vuole risparmiare sui costi spesso le offerte che riuniscono più servizi sono la soluzione più conveniente. Sono frequenti le proposte che riuniscono le spese di rete fissa e di rete mobile, ma si possono scegliere anche offerte fibra e TV oppure fibra, luce e gas.