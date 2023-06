Da Torino all'aeroporto di Caselle in 25 minuti, senza fermate: è già un successo il servizio bus di Flibco

Quello di raggiungere l'aeroporto di Caselle partendo da Torino (e viceversa) resta uno dei rebus a soluzione più che complicata che ci siano, nella città della Mole. Auto sì, anche il treno. Ma da qualche giorno è operativo un nuovo servizio bus targato Flibco.com che può "pesare" il suo successo con i numeri: 3500 biglietti venduti in una settimana.

Le prime corse il 15 giugno Inaugurato il 15 giugno scorso il collegamento bus che permette di raggiungere la propria destinazione in soli 25 minuti, senza tappe intermedie. Sono 40 le corse quotidiane in programma tutti i giorni nelle due direzioni, dalle 3 e 30 del mattino a mezzanotte, ogni mezz’ora.

“Siamo molto soddisfatti dell'avvio e di aver raggiunto questo traguardo, dopo mesi di intenso lavoro di preparazione - dice Giuseppe Martino, country manager di Flibco.com Italia -. L’attivazione di questo servizio rappresenta la prima tappa di un lungo percorso che vogliamo fare per collegare l’aeroporto di Torino con altre città del Piemonte e della Valle d’Aosta, perché crediamo nel potenziale di Torino Airport e della regione”.

La fermata del bus in città è situata all'autostazione di Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto, la fermata è a pochi metri dall'uscita degli arrivi. Il capolinea delle corse che da Torino arrivano in aeroporto è invece posizionata al livello delle partenze. Non è tutto: Flibco.com sta valutando, la possibilità di attivare altre fermate in città, così da servire ulteriori zone strategiche del capoluogo piemontese e rendere ancora più fruibile il servizio, dai diversi punti di Torino.

A bordo non mancano poi lo spazio per i bagagli, le pedane per facilitare l’accesso alle persone con ridotta mobilità e Wi-Fi gratuito. Ogni passeggero può cancellare e riprogrammare il proprio viaggio Flibco.com fino a 6 ore prima della partenza. E il ticket è valido anche per la corsa successiva rispetto a quella prenotata, in caso di ritardo dei voli.