Nel 2026 l'avvio dei lavori per l'allargamento del ponte San Valeriano della provinciale 201

La Città metropolitana di Torino ha reperito le risorse per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del ponte lungo la Strada Provinciale 201, che in località San Valeriano collega il territorio di Sant’Antonino di Susa all’abitato di Borgone: lo annuncia il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo.

L’investimento per rendere più sicuro sia il transito delle automobili che quello ciclopedonale sarà coperto per 1 milione e 550.000 euro da contributi del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e per 350.000 euro dallo stanziamento di fondi propri della Città metropolitana.

La larghezza della carreggiata transitabile del ponte sarà raddoppiata, adeguando l’infrastruttura agli standard previsti dalle normative sulla viabilità provinciale. L’avvio dei lavori di adeguamento è previsto nel 2026.