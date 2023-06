San Giovanni: il corteo storico sfila per il centro, Lo Russo: "Torino ha un futuro importante davanti a sé"

La sfilata è partita da piazza Carlo Felice per percorrere via Roma e fermarsi a Palazzo Civico, dove il sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto in dono il pane e i ceri benedetti: "Questi doni - ha affermato - rappresentano il miglior augurio per Torino, che davanti a sé ha un futuro importante pur attraversando momento di difficoltà; credo che, in ogni caso, la città abbia le caratteristiche per affermarsi sia a livello nazionale che internazionale con grande energia".