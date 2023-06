Sette italiani su 10 scelgono le vacanze in agriturismo, Coldiretti: "In Piemonte offerta varia tra montagne, laghi, campagna e città"

Quasi sette italiani su 10 (68%) scelgono l’agriturismo nell’estate 2023, per trascorrere le proprie vacanze o anche semplicemente per mangiare, simbolo di una nuova tendenza verso il turismo green e sostenibile, spinta dalla ricerca di relax nel tempo della guerra e dei cambiamenti climatici. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Noto Sondaggi sulle ferie degli italiani presentata nell’ambito dell’incontro “Gli italiani e l’agricoltura”, organizzato in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, con il focus sulle previsioni per la stagione estiva.

La voglia di contatto con la natura

In testa alle motivazioni che spingono gli italiani in agriturismo c’è la voglia di contatto con la natura, mentre al secondo posto l’enogastronomia. Un trend trainato dal fenomeno dei cuochi contadini, gli agricoltori chef a chilometri zero che cucinano i prodotti coltivati in azienda recuperando spesso antiche ricette della tradizione campagnola, diventati un vero e proprio valore aggiunto per le strutture.

Al terzo posto tra le motivazioni c’è la voglia di relax, ma c’è anche qualcuno che va in campagna per sfuggire allo smog delle città e chi vuole fare attività sportiva. Ma l’amore degli italiani per l’agriturismo è dimostrato anche dal fatto che a ben 22 milioni di italiani piacerebbe aprirne uno, secondo l’indagine Coldiretti/Noto Sondaggi.

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica

“Alla luce dell’attuale scenario, connotato da una serie di emergenze ambientali, l'impegno di Terranostra è di contribuire a riposizionare l’offerta turistica nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale oltre che economica, secondo modelli di sviluppo più equilibrati - evidenzia Stefania Grandinetti presidente Terranostra Piemonte - A livello nazionale, infatti, i numeri dell’offerta agrituristica sono cresciuti per numero di aziende superando quota 25mila. Il turismo di qualità è sempre più attento non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche ad un ambiente pulito e salubre e alla riscoperta dei prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare”.

Coldiretti: "In Piemonte offerta ricca e variegata"

Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa Delegato Confederale spiegano: “L’agriturismo rappresenta anche uno dei punti di forza della destagionalizzazione del turismo, tanto da essere particolarmente apprezzato da chi scegli le partenze a giugno o a settembre. In Piemonte dalla montagna ai laghi, dalla campagna alle città abbiamo una vasta offerta dove i turisti possono apprezzare e vivere i cicli stagionali delle produzioni, dalla raccolta del grano a quella della frutta fino alla vendemmia”.