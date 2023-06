I DJ Set del venerdì alla Vineria Rabezzana: questa sera ospite DJ Andrea Margiotta

Nel 2008 pubblica il remix del brano ‘Grigio Torino’ (CortoCorto) per il cantautore torinese Mao, manipolato e rielaborato insieme ai produttori Vic Brothers. Nel 2016 pubblica il remix del brano ‘Hard luck’ (Flatcar Records) per la cantante swing-jazz canadese Tia Brazda: è un classico nelle playlist di ‘Beat Connection’ di Francesco Adinolfi su Radio 1 Rai e nel ‘Craig Charles Funk & Soul Show’ su BBC Radio 6 Music. Nel 2019, insieme a Drumgenius alias Mauro Battisti, formidabile contrabbassista jazz romano, pubblica il remix del brano ‘Good life to you’ (Chin Chin Records), tratto dal disco del produttore bolognese Giorgio Cencetti in arte DJ Farrapo.

Dal 2007 al 2011 collabora con la webradio radiodigitale.info, che lo porta a condurre ‘Acapulco76’, programma in cui seleziona musica breakbeat, funk, nu jazz, rare grooves e retropop. A partire dal 2019 cura mensilmente il mixtape in free download ‘My name is Andrea Margiotta, but everybody calls me DJ Margiotta’ per CortoCorto.