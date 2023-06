Metro prolungata e navetta speciale tra piazza Vittorio e Gran Madre per i fuochi di San Giovanni

Previste modifiche ai mezzi pubblici anche per il Farò

Metro aperta fino a tardi e navetta speciale tra piazza Vittorio e la Gran Madre per i fuochi d’artificio di San Giovanni. Il 24 giugno la linea 1 sarà in servizio con un orario prolungato rispetto ai giorni festivi, dalle ore 7 all’ 1.30, con ultime partenze da Fermi e Bengasi all’una.

Le deviazioni

La sera i festeggiamenti culmineranno nello spettacolo pirotecnico e musicale in piazza Vittorio Veneto. Pertanto le linee 3, 6, 8, 13, 15, 16, 30, 52, 53, 55, 56, 61, 66, 68, 70, 73, Venaria Express saranno deviate su percorsi alternativi . Anche la rete Notturna Night Buster sarà coinvolta dalle modifiche sui festeggiamenti del santo patrono, con variazioni di percorso da inizio servizio fino al termine della manifestazione.

La navetta speciale tra piazza Vittorio e Gran Madre

Sabato inoltre, dalle 9 alle 14.45, sarà possibile spostarsi fra piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre con una navetta di collegamento con passaggi ogni 15 minuti.

Le modifiche per il Farò

Sono previste modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici anche questa sera, in occasione del corteo storico e del Farò. Dalle 18.30 si svolgerà la sfilata in abiti d’epoca tra le vie del centro, a partire da piazza Statuto, seguita alle 22 dall’accensione del tradizionale Farò della vigilia in piazza Castello.

Pertanto le linee 4, 6, 11, 13, 15, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 61, 72, 72B, 92 e Star1, saranno deviate su percorsi alternativi con una precisa programmazione consultabile sul sito internet di GTT. Anche questa sera la metropolitana sarà in servizio con orario prolungato fino all’1.30, con ultime partenze da Fermi e Bengasi all’una.