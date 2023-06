San Giovanni: orari prolungati e biglietti ridotti o gratuiti, tutte le promozioni dei musei torinesi

Sabato 24 giugno Torino festeggia il suo patrono San Giovanni e i luoghi della cultura si aprono straordinariamente ai visitatori e ai cittadini con offerte speciali e orari prolungati.

I musei della Fondazione Torino Musei propongono l’ingresso a 1 euro per visitare le collezioni permanenti e, aggiungendo 1 euro anche le mostre temporanee a biglietto separato di GAM, MAO e Palazzo Madama.

Il Museo Egizio invece resterà aperto con orario esteso fino alle ore 20.

Anche il Museo del Cinema apre nonostante il giorno di festa, osservando gli orari standard dalle 9 alle 19 con due visite guidate: Alla scoperta del Museo del Cinema e Salita a piedi alla cupola della Mole Antonelliana.

Il Museo della Radio e della Televisione aprirà con orario prolungato fino alle 22. Alle 14 inoltre il direttore del museo condurrà le visite guidate. L'ingresso sarà gratuito e senza prenotazione.

A ingresso gratuito sarà anche il Museo di Arte Urbana che per l'occasione vedrà il vernissage della Mostra “Liberi corpi - Illustrazione erotica”, bipersonale di Paola Zanghì e Francesco Rossi. Dalle 18.30 alle 21 interverrà una rappresentanza del TO Pride per raccontare il significato dell’evento cittadino.

Il Castello di Rivoli partecipa ai festeggiamenti di San Giovanni mettendo in palio 50 biglietti scontati a 1 euro nelle seguenti fasce orarie: 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17; 17-18.

Alla Pinacoteca Agnelli la Pista 500, con Casa 500 e il FIATCafé500, sarà eccezionalmente aperta al pubblico fino alla mezzanotte per trascorrere sul tetto del Lingotto la sera di San Giovanni. Sull’ex pista di collaudo delle automobili FIAT oggi trasformata in giardino pensile e arricchita dalle installazioni artistiche della Pinacoteca Agnelli, si potrà passeggiare tra le opere, bere un cocktail in terrazza, mangiare un gelato a 28 metri di altezza. L'ingresso è ridotto al prezzo di 2 euro.

Sabato 24 e domenica 25 giugno, e ancora sabato 1 e domenica 2 luglio, dalle 9 alle 19 nel Cortile del Rettorato dell’Università di Torino è inoltre prevista l’apertura straordinaria di One Planet One Future Torino, la mostra fotografica prodotta da UniVerso, l’osservatorio sulla contemporaneità dell’Ateneo, in occasione della ventiseiesima edizione del Festival CinemAmbiente, la rassegna cinematografica internazionale organizzata dal Museo Nazionale del Cinema.