Fuochi, luci, stelle e colonna sonora da cinema: non è Hollywood ma Torino la notte di San Giovanni

Nel secondo anno dal ritorno dello spettacolo pirotecnico, dopo i droni della giunta Appendino, la serata è stata aperta dalla sfilata di gruppi storici musicali nell’ambito della Festa Europea della Musica 2023.

Partita da Corso Cairoli alle 21, la sfilata musicale ha scaldato il pubblico in attesa del gran finale. Prima ancora, in giornata, in centro si sono viste sfilare carrozze e auto storiche, il concerto della Fanfara dei Bersaglieri e la 'ScorriBanda' di San Giovanni. Sul Po, invece, la sfida in canoa davanti al circolo 'Gli amici del fiume' nei pressi del Ponte Umberto I.

Colonne sonore da cinema per l'accompagnamento