Caduta di calcinacci in via Palazzo di Città, i pompieri intervengono per mettere in sicurezza l'area: nessuna persona ferita

Momenti di paura attorno alle ore 19 di oggi, domenica 25 giugno, in via Palazzo di città, quasi all'angolo con piazza Castello, per la caduta di alcuni calcinacci e di elementi dalle parti alte di un edificio.

Area transennata dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, con una squadra inviata dalla centrale e il supporto di un'autoscala. L'area in questione è stata immediatamente transennata, ma per fortuna non si registrano feriti o persone coinvolte.

In precedenza intervento al Rettorato

In precedenza, i pompieri erano intervenuti per la fuoriuscita di fumo dai locali sotterranei del rettorato dell'Università, in via Verdi. La causa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe dovuta a un corto circuito di un quadro elettrico.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha chiuso il tratto della strada fra via Virgilio e via Fratelli Vasco, di fronte alla Cavallerizza. Non ci sono state persone ferite.