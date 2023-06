I ladri rubano le caramelle e i soldi dei corsi per i bimbi. Sono 80 i furti tra il 2022 ed il 2023 nelle scuole di Torino nord

Alla Aristide Gabelli di via Santhià lo scorso Natale hanno rubato le caramelle e i dolci per bambini. In una scuola di via Ala di Stura sono entrati e hanno portato via i soldi versati dai genitori per il corso di yoga dei figli. In un'altra hanno tagliato la porta blindata.

Furti in Circoscrizione 5 e 6

Scuole perlopiù collocate in Circoscrizione 5 e 6 dove i malviventi, così come i tossici in cerca di pochi euro per comprare la droga, non guardano in faccia nessuno. Neanche i più piccoli. A portare il tema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, per fare il punto sulle effrazioni subite ed eventuali soluzioni.