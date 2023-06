Il Pd annuncia la ricandidatura di Diego Sarno per le regionali del 2024

L'occasione è stata nel weekend la Festa de L'Unità andata in scena al Palaexpo di Moncalieri. I circoli del Pd della zona sud di Torino hanno annunciato di voler puntare ancora sull'ex assessore di Nichelino Diego Sarno per le elezioni regionali del 2024.

Il segretario Antonio Landolfi prima ha scherzato: "Se dice forza Toro ha qualche possibilità in più di essere candidato", prendendola alla larga e partendo dal calcio, poi sè è fatto serio ad ha spiegato: "Già abbiamo avviato un percorso, facendo tutti i passaggi formali, per ottenere l'unanimità della richiesta di Diego a ricandidarsi. E lui ha accettato la nostra richiesta, che ora è stata portata al tavolo del coordinamento di zona, che raggruppa 14 circoli".

"Questo è il primo passo per la sua ricandidatura, tutti sanno il lavoro che ha fatto in questi anni. Aspettiamo che venga risolta la questione della doppia preferenza per il voto regionale in Piemonte, ma il clima è positivo e la predisposizione è anche migliore rispetto a 5 anni fa. Lavoriamo e lavoreremo ancora per fare in modo che nel 2024 ci sia un rappresentante del territorio che possa portare la nostra voce in Regione", ha concluso Landolfi.

Poi è stato lo stesso Diego Sarno a prendere la parola: "Quattro anni fa abbiamo usato la parola noi per la mia candidatura (con riferimento a Tolardo, Montagna e lo stesso Landolfi, ndr) e qualcuno nel nostro campo ci aveva anche preso in giro. Ma quel noi si è sostanziato grazie al lavoro straordinario fatto dai sindaci e dai circoli. Ora tutti assieme possiamo sostenere il Pd per togliere la Regione alla peggiore destra che ci sia mai stata in Piemonte. Andiamo a vincere nel 2024".