Ufficio immigrazione (Verdi e Sinistra Ecologista): "Nuova sede e stabilizzazione del personale per la dignità di utenti e lavoratori"

“Da mesi centinaia di persone stanno in coda dalle 4-5 del mattino, in qualsiasi condizione atmosferica, senza sapere se riusciranno a entrare all’Ufficio immigrazione di corso Verona 4, spesso perdendo intere giornate di lavoro. Non solo: i tecnici ministeriali hanno giudicato la sede non idonea: uffici spogli, muffa, condizioni igienico-sanitarie inadeguate, mancanza dei sevizi igienici per l’utenza. Serve una nuova sede che garantisca un servizio efficiente e condizioni dignitose alle centinaia di lavoratori e lavoratrici stranieri, richiedenti asilo, nuclei familiari con figli minori, persone malate e vulnerabili, minori non accompagnati, che hanno diritto a ottenere in tempi rapidi il rilascio e il rinnovo dei loro documenti di soggiorno in Italia” – dichiarano il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che ha depositato un’interpellanza parlamentare, e la Capogruppo di Sinistra Ecologista, Alice Ravinale, prima firmataria di un ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio Comunale di Torino.