Gabriele Del Carlo e Velio Coviello: la Circoscrizione 8 dice sì all'intitolazione della ciclabile di via Nizza

Votata all'unanimità in Consiglio di Circoscrizione 8, la mozione che chiede l'intitolazione della ciclabile di via Nizza a Gabriele Del Carlo e Velio Coviello. L'atto era partito da una iniziativa di Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5S) e sottoscritto da consiglieri di Circoscrizione 8 sia di maggioranza sia di minoranza , ha ripercorso le principali tappe della vita dei due amici, deceduti in un tragico incidente in montagna il 1 aprile 2023. Entrambi erano impegnati per la promozione di uno stile di vita sostenibile in città, erano sostenitori della pista ciclabile. Del Carlo in particolare si era impegnato per portare avanti il Bici Plan, poi approvato dalla Città.

Gabriele Del Carlo si era distinto per le sue attività nell'ambito della mobilità ciclabile sia come attivista e socio fondatore dell’associazione Fiab Torino Bike Pride, sia come collaboratore dell'assessora Maria Lapietra per gli aspetti di mobilità dolce, durante l'amministrazione Appendino. Gabriele aveva molta competenza sulle linee guida internazionali per la progettazione delle piste ciclabili e queste sono state rigorosamente applicate su via Nizza.

Velio Coviello, attivista per il clima e l’ambiente, ha declinato la stessa passione ambientalista in ambito della propria ricerca scientifica. Velio, ricercatore presso l'IRPI, l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, era infatti un esperto di rischio idrogeologico e si occupava di problematiche oggi di primaria importanza quali il ritiro dei ghiacciai, l'erosione del suolo, lo studio di frane e colate detritiche.