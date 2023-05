Ciclabile via Nizza: una proposta per intitolarla a Gabriele Del Carlo e Velio Coviello

La Circoscrizione 8 sta lavorando a una mozione chiedere di intitolare la pista ciclabile di via Nizza a Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, i due giovani attivisti torinesi venuti a mancare in un terribile incidente in montagna in Valtournanche (Val d’Aosta), lo scorso 1° aprile 2023.

Entrambi impegnati per la promozione di uno stile di vita sostenibile in città, erano sostenitori della pista ciclabile. Del Carlo in particolare si era impegnato per portare avanti il Bici Plan, poi approvato dalla Città.

“Nelle prossime settimane porteremo in discussione in consiglio un documento a cui teniamo molto" spiega il presidente Massimiliano Miano, primo firmatario della proposta lanciata in prima battuta dai consiglieri del M5S Francone e Pasquali.

"Il Bici Plan portato avanti da Del Carlo ha visto atterrare sul nostro territorio la pista ciclabile di via Nizza che per noi rimane il simbolo delle ciclabili sul territorio. Dietro questa intitolazione credo ci sia l'unanimità del Consiglio per dire grazie a tutto quello che i due giovani hanno fatto nella loro seppure breve vita".

Pista da concludere. Miano: "Speriamo entro i primi mesi del 2024"

All'interno della stessa mozione, firmata dalla maggior parte dei consiglieri, si chiede all'Amministrazione di farsi inoltre promotore del completamento della ciclabile, ma anche di attivarsi per favorire il collegamento ciclabile di collegamento tra il quartiere Nizza Millefonti ed il quartiere Lingotto/Filadelfia, separati dalla ferrovia.

"Ci stiamo impegnando a concludere la pista - aggiunge Miano - manca ancora il tratto davanti al centro commerciale Lingotto e l’anello di congiunzione delle due piste di corso Bramante. Due interventi speriamo di portare a termine entro primi mesi del prossimo anno così da rendere pista arteria completa e più sicura".