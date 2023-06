Il nuovo obiettivo delle Portinerie di Comunità per il 3° compleanno: diventare un “social franchising”

Le Portinerie di Comunità, il progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare, per festeggiare il loro 3° compleanno vogliono farsi un “regalo” votato all'innovazione: diventare un “social franchising”. La nuova idea, sviluppata con il supporto di Fondazione CRT, verrà presentata durante il Festival delle Culture Popolari, in programma dal 5 al 9 luglio a Torino.

Il social franchising

L'idea, sviluppata dal docente del Politecnico di Milano e vicepresidente della Rete Mario Calderini, prevede la possibilità di “esportare” il modello delle Portinerie anche in altre località offrendo servizi di formazione e supporto tecnico in cambio di un contributo economico da parte di enti come associazioni, comuni e non solo: “Unendo i vantaggi dell'essere imprenditori - spiega Stefania Coni di Fondazione CRT – al mondo del sociale, si potrà ottenere un impatto migliore: in questo modo, gli affiliati potranno portare il marchio delle Portinerie in altri territori”.

Mentre sono in procinto di aprire altre Portinerie in Piemonte, sono già stati avviati i primi contatti in altre regioni come la Lombardia, ma anche la Sicilia: “La distinzione tra sociale e culturale - sottolinea la presidente della Rete Chiara Saraceno – è insensata: il primo infatti, senza idee, relazioni e valori rischia di essere limitante e controproducente. Le Portinerie sono contesti in cui si insediano auto mutuo aiuto e rispetto reciproco e dove si valorizzano le persone”.

Una mozione per valorizzare le reti del territorio

La presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale Lorenza Patriarca, nel frattempo, ha annunciato di voler presentare una mozione per valorizzare le reti del territorio: “Purtroppo – commenta – in città esistono ancora sacche di povertà educativa: le reti di volontariato sono ricche, ma manca un coordinamento da parte del Comune. Con la mozione chiederemo di censire queste reti e successivamente creare un comitato interassessorile”.

Il programma del Festival delle Culture Popolari è disponibile cliccando su https://www.reteitalianaculturapopolare.org/festival-delle-culture-popolari.html