Alle Ogr Talks, una serata a esplorare il cielo e i suoi segreti con gli astronomi dell'Osservatorio di Torino

Un appuntamento speciale per il palinsesto di OGR Talks, che oltre al consueto momento di dialogo con il relatore, prevede questa volta un momento partecipativo durante cui il pubblico sarà coinvolto in prima persona.

Il concept della rassegna per il 2023, Tonight's the day, metaforicamente ispirato ai mutamenti celesti, trova piena espressione nell’incontro con Daniele Gardiol, tecnologo dell'Istituto Nazionale Astrofisica INAF, e Coordinatore nazionale di PRISMA, Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera.

L'appuntamento si svolge in occasione delle celebrazioni per l’Asteroid Day che si tiene ogni anno il 30 giugno. Proprio in quel giorno, nel 1908 a Tunguska in Siberia, un asteroide di 50 metri di diametro colpì la Terra devastando un luogo per fortuna disabitato. Vennero abbattuti più di 80 milioni di alberi. 65 milioni di anni fa un altro asteroide provocò addirittura l'estinzione dei dinosauri. Questo e tanti altri aneddoti nello Spazio Dinamo delle ex Officine.