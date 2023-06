Evergreen Fest: si prosegue con Sud Sound System, Giorgieness, Luca Morino, Lou Tapage

Dal 30 giugno al 6 luglio, Evergreen Fest propone una settimana di concerti con Sud Sound System (30 giugno), Lou Tapage (1 luglio), Giorgieness (2 luglio) e Luca Morino-Trinità Sound (6 luglio). Ma ci sarà spazio anche per il cinema, con i corti di Ortometraggi in Odissea (4 luglio, h. 21.30) a cura dell’associazione Gomboc, e per la letteratura con la presentazione dei libri di Rocco Pinto (3 luglio, h. 20.30) e Cronache di spogliatoio (4 luglio, 20.30).

Tedacà organizza Evergreen Fest dalla sua prima edizione. L’associazione, che quest’anno compie 21 anni, svolge attività di produzione, programmazione, formazione artistica e culturale, con particolare attenzione al territorio, alle scuole e ai temi della contemporaneità, in un’ottica di accessibilità e welfare della cultura. Conta oggi oltre 450 soci e uno staff di 13 persone. Dal 2006 gestisce Bellarte, spazio pluri-artistico situato nella IV Circoscrizione di Torino, divenuto teatro e polo culturale di riferimento per il territorio, in cui realizza corsi di teatro, danza e musica, nonché una stagione teatrale, arrivata alla quindicesima edizione, che ospita artisti sia affermati sia emergenti del panorama nazionale. Negli anni la capacità progettuale e organizzativa di Tedacà è stata riconosciuta e premiata dai principali bandi nazionali, come ad esempio Funder35, per le migliori imprese culturali giovanili, e Scena Unita - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, bando nazionale che ha premiato Evergreen Fest nel 2021. Oltre alle otto edizioni di questo Festival estivo, negli ultimi anni l’associazione ha inoltre organizzato il Festival di Nuova Drammaturgia “Il Mondo è ben fatto”, insieme alla rete Fertili Terreni Teatro, e le quattro edizioni del Festival delle Migrazioni, organizzate insieme ad A.M.A. Factory e Almateatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per info e programma completo: www.evergreenfest.it.