Fondazione Torino Musei: pubblicato l'avviso di ricerca del nuovo direttore della GAM

La Fondazione Torino Musei ha avviato la procedura di selezione per la nomina del direttore della GAM.

La Galleria di Arte Modera, prima Galleria civica d’arte nata in Italia, oggi è sotto la guida di Riccardo Passoni, che sarà direttore fino alla fine dell'anno, dopodiché andrà in pensione.



La Gam custodisce oltre 50 mila opere tra dipinti, sculture, opere su carta, installazioni, video e fotografia per un percorso che va dalla fine del ‘700 al Contemporaneo con capolavori di arte italiana e internazionale.

La Fondazione Torino Musei ha recentemente definito e presentato ai soci fondatori e al MIC un progetto di complessiva rigenerazione e riqualificazione dell’edificio, che rappresenta un'opportunità per riposizionare il museo a livello internazionale e per generare ricadute positive per tutto il comparto del contemporaneo, attraverso un percorso progettuale che interpreti e sviluppi lo storico spirito avanguardistico che ha caratterizzato la nascita della Galleria.

Il nuovo Direttore dovrà essere dotato di specifica e comprovata esperienza di carattere scientifico a livello nazionale e internazionale nel campo dell’arte italiana e straniera di Ottocento, Novecento e Contemporanea e di carattere manageriale con particolare riguardo alla gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali pubbliche e/o private di rilevanza nazionale o internazionale.

Le candidature dovranno pervenire complete dei documenti richiesti nell’Avviso, entro e non oltre le ore 12 ora italiana del giorno martedì 12 settembre alla casella di posta elettronica appositamente dedicata alla procedura: avvisoGAM@pec.it, o con consegna cartacea tramite servizio postale o corriere espresso con ricevuta di ritorno all’indirizzo Fondazione Torino Musei – Piazza Savoia n. 6 – 10122 Torino, in busta chiusa, da riceversi nei medesimi termini.

Le candidature saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente nominata dalla Fondazione Torino Musei.

Per info: https://www.fondazionetorinomusei.it https://www.gamtorino.it