Fondo Ambiente Italiano: da venerdì 30 giugno al via le Sere d'Estate

Da giugno ad agosto 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita al tramonto e poi sotto le stelle, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle serate estive in luoghi unici.

Nel torinese, il Castello e Parco di Masino a Caravino si potrà ammirare in via straordinaria al calar del sole. Tutti i venerdì fino al 25 agosto, dalle ore 18 alle 22, la millenaria dimora di una delle più illustri casate piemontesi, la famiglia Valperga, aprirà per visite guidate tra saloni affrescati e arredati con sfarzo, camere e appartamenti privati, salotti e terrazze panoramiche. Il programma sarà arricchito da degustazioni e appuntamenti musicali: venerdì 30 giugno, 7, 14 e 21 luglio si potranno assaggiare I tesori del Canavese attraverso uno speciale “percorso di degustazione” per conoscere i vitigni e i cibi tipici locali, in collaborazione con i Giovani Vignaioli Canavesani. Il pubblico potrà immergersi con tutti i sensi - dal gusto all’olfatto, dall’udito allo sguardo - alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze attraverso gli spazi del castello e gli alberi monumentali del parco. Venerdì 7 e 28 luglio, inoltre, il Salone da Ballo accoglierà i due appuntamenti musicali Modernismo – Arcaico, in collaborazione con l'orchestra Contrametric Ensemble: il primo concerto avrà in programma J. S. Bach, Piccola fuga in sol minore; A. Glazunov, Introduction et fuga dalla Suite op. 35; A. Borodin, Quartetto n. 2; il secondo appuntamento sarà un concerto-lezione curato da Farhad Mahani, direttore artistico di Contrametric Ensemble, durante il quale si suonerà Sestetto Op.18 di J. Brahms. Ancora, venerdì 4 e 18 agosto il pubblico potrà partecipare a una degustazione di gin in compagnia di Fulvio Piccinino, storico del gusto e docente dell’Università di Pollenzo: un appuntamento interessante per una consapevole e sana cultura del bere.

Venerdì 11 e sabato 12 agosto torna un “grande classico” dell’estate del FAI, gli appuntamenti di Astronomi per una notte, a cura degli astrofili dell’associazione Celestia Taurinorum che guideranno il pubblico alla scoperta della volta celeste nel momento dell’anno in cui si può ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi. Sulle terrazze panoramiche si potrà gustare un aperitivo e si potrà effettuare l’osservazione delle stelle lontano dall’inquinamento luminoso della città.

