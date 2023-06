Tributo a Ezio Bosso per chiudere la stagione dei concerti in Santa Pelagia

Si conclude con un tributo a Ezio Bosso e la performance unica dello Zerø Piano Trio, la stagione de I Concerti di Santa Pelagia.

A tre anni dalla morte, un viaggio nella sua musica, raccontato e suonato dai musicisti che hanno collaborato con lui. Giacomo Agazzini, violino, Claudia Ravetto, violoncello, Feryanto Demichelis, pianoforte.

Giacomo Agazzini e Claudia Ravetto hanno collaborato con Ezio Bosso in un lunghissimo arco della sua carriera artistica, sin dagli esordi, incidendo numerosi lavori musicali del compositore, nonché colonne sonore quali quelle del film “Io non ho paura”, per la regia di Gabriele Salvatores.

Il tributo, in programma mercoledì 5 luglio alle ore 21, diventa presto occasione per collezionare sul musicista, grande e instancabile divulgatore, amatissimo per la sua innata capacità di emozionare ed arrivare dritto al cuore.

Per info: www.operamunificaistruzione.it