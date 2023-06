Collegno: “Porte aperte” presso la Carrozzeria Fratelli Basile dedicato alla FBasile Academy

La giornata “Porte Aperte FBasile Academy” sarà l'occasione per premiare gli allievi e ringraziare i formatori e le aziende ospitanti i ragazzi in stage per questa seconda edizione dell'Academy che si concluderà con l'esame finale per il rilascio del titolo di Tecnico Carrozziere l'11 e il 12 luglio.

Parteciperanno: istituzioni, imprese, scuole, partner.

Quello che vedrete presso la sede di FBasile Academy è il risultato di un progetto che ha preso vita per la prima volta nel 2021 e che da anni viene progettato, curato e affinato in collaborazione con il Consorzio CAA, ente di formazione accreditato Regione Piemonte.

Questo evento ha l'obiettivo di condividere l’esperienza maturata nel contesto formativo per tecnici carrozzieri e mostrare come poter far parte tutti di un percorso in cui la formazione diventa l'elemento di crescita per tutto il comparto dell'autoriparazione.

Quello a cui si tende è generare un reale miglioramento nelle competenze degli addetti del settore carrozzeria, attraverso la formazione professionale, l'aggiornamento continuo e specializzazioni mirate.

Per conoscere i risultati della II edizione della FBasile Academy per il Tecnico Carrozziere e per saperne di più sui prossimi progetti di formazione partecipate a questo evento!

Iscrizione da fare usando il seguente link: https://bit.ly/PorteApertFBasileAcademy

Per qualsiasi informazione a riguardo:

chiama il 366/3584693

oppure il 011/4551125

e-mail: info@carrozzeriafratellibasile.it

Luogo dell’evento: Carrozzeria F.lli Basile, Via Marchesi 9, Collegno (TO)