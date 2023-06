Associazione Museo Nazionale del Cinema: sette giorni di proiezioni e incontri per festeggiare i 70 anni

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema celebra i 70 anni di attività con una maratona di appuntamenti culturali.

L'AMNC è stata fondata il 7 luglio 1953, da 7 intellettuali riuniti da Maria Adriana Prolo in Via Riberi 7. Il numero 7 aveva un valore simbolico per la visionaria fondatrice di musei nata a Romagnano Sesia. Ed è per sottolineare la forza e la vocazione di una donna tanto temeraria quanto lungimirante che per una ricorrenza così importante l’AMNC ha organizzato 7 giorni non stop per festeggiare la propria storia, passata e recente, da sempre attraversata da passione e inclusione con il cinema.

Dal 2 all’8 luglio sono in programma numerosi appuntamenti, la maggior parte dei quali gratuiti, per la cittadinanza che da una parte raccontano le molteplici attività curate dall’AMNC e dall’altra restituiscono il grande lavoro di rete condotto da anni sul territorio: una vera e propria cinghia di trasmissione tra la città e il Museo per citare il regista Davide Ferrario, Presidente Onorario dell’AMNC da quest’anno.

Per info e programma completo: https://amnc.it/