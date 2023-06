Stimolazione del portafoglio: intrigante successo della rete TMS (TMSN) su Aptos (APT) e XRP (XRP)

Il nuovo TMS Network (TMSN) ha messo in subbuglio il mercato delle criptovalute. Il token offre agli investitori guadagni senza precedenti, anche se il mercato delle criptovalute è in difficoltà. Le caratteristiche uniche di TMS Network (TMSN) lo hanno portato ad avere successo rispetto a criptovalute più vecchie come Aptos (APT) e XRP (XRP).

Ecco un confronto tra TMS Network (TMSN) e Aptos (APT) e XRP (XRP).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata, dove gli utenti possono negoziare tutti gli asset digitali, come forex, azioni e criptovalute. La sua tecnologia blockchain assicura inoltre che le transazioni siano condotte senza intermediari, garantendo trasparenza, efficienza e sicurezza.

Il TMS Network (TMSN) livella il campo di gioco per i trader grazie alle sue caratteristiche uniche di analisi on-chain, social trading, integrazione M4 e M5, segnali di trading di arbitraggio e strumenti di automazione delle strategie.

Segue un modello di condivisione delle entrate, che consente ai titolari di token di ottenere ritorni monetari man mano che la piattaforma TMS Network (TMSN) si espande e si evolve. I possessori di token ottengono anche diritti di voto, servizi premium e quote di ricavi pubblicitari.

Attualmente, TMS Network (TMSN) si trova nella quarta fase di prevendita. Il suo token è valutato 0,097 dollari, con un aumento del 2000% dal suo lancio. Entro dicembre 2023, gli analisti prevedono che il valore della moneta salirà a 2,20 dollari, rendendola uno degli investimenti più redditizi dell'anno.

Aptos (APT)

Aptos (APT) è una blockchain pubblica che offre un elevato throughput e una solida sicurezza per gli smart contract sviluppati attraverso il linguaggio di programmazione Move. Aptos (APT) utilizza un meccanismo di consenso BFT insieme al linguaggio Move, garantendo un'elevata scalabilità e sicurezza per le sue soluzioni blockchain.

Le transazioni di Aptos (APT) seguono un modello di esecuzione parallela, in cui più transazioni vengono elaborate simultaneamente. Le esecuzioni parallele migliorano le transazioni aumentando la scalabilità, ma c'è il rischio che le transazioni interferiscano l'una con l'altra. Aptos (APT) gestisce questo rischio disponendo di oltre 20.000 nodi che consentono ad Aptos (APT) di elaborare 10.000 transazioni al secondo.

Il 2023 è stato un anno di buoni risultati per la relativamente nuova Aptos (APT). A gennaio, il prezzo del token Aptos è passato da 3,45 a 18,73 dollari, in seguito all'ingresso degli sviluppatori di Cryptokitties nella piattaforma Aptos (APT) e al lancio del protocollo Jolteon attraverso la sua blockchain. Tuttavia, Aptos (APT) non è stata in grado di sostenere il proprio valore e a giugno la moneta è crollata a 7,4 dollari dopo che la blockchain ha perso smalto.

XRP (XRP)

XRP (XRP) è una piattaforma di trasferimento di denaro attraverso la quale gli utenti scambiano valute fiat e criptovalute per una tariffa fissa di 0,00001 token XRP. Il tasso di cambio di XRP (XRP) è trascurabile rispetto ai trasferimenti bancari, soprattutto per i trasferimenti internazionali.

Il token XRP (XRP), decentralizzato e open-source, opera senza intermediari, garantendo un processo di trasferimento più rapido. La criptovaluta XRP (XRP) è considerata una valuta ponte poiché consente di effettuare transazioni tra valute fiat e criptovalute.

Nel 2023, il token XRP (XRP) ha mostrato una scarsa crescita. Il suo valore è aumentato solo da 0,34 dollari a gennaio a 0,48 dollari a giugno. La crescita recente è minima anche a causa della causa in corso che la SEC ha intentato contro Ripple Labs, gli sviluppatori di XRP (XRP).

XRP (XRP) è un token volatile, gli alti e bassi della causa hanno un impatto enorme sul valore del token e non garantiscono profitti costanti. Tuttavia, TMS Network (TMSN) è in rapida espansione e offre agli investitori rendimenti elevati.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) continua a mantenere un dominio ribassista sul mercato delle criptovalute. Le sue caratteristiche uniche le conferiscono un vantaggio ineguagliabile rispetto a criptovalute più recenti come Aptos (APT) e a quelle consolidate come XRP (XRP). Le tendenze del mercato indicano chiaramente che TMS Network (TMSN) è l'opzione di investimento più redditizia.

