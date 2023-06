Nuovi ambulatori e reparti rinnovati all'Ospedale Martini. Cirio: "Importante intervento nella sanità pubblica"

"L'inaugurazione odierna dimostra come si stanno facendo interventi importanti nella sanità pubblica del nostro Piemonte - ha dichiarato il presidente Cirio - anche se fa sempre più rumore quello che non funziona. La sanità non può che avere i piedi ben piantati nel pubblico e la pandemia è stata la prova negli occhi di tutti. Sul lato del personale recuperare in pochi mesi o anni quello che è stato trascurato per decenni è difficile ma dobbiamo provarci. Il tema degli specializzandi di cui si sta parlando a livello nazionale va preso in considerazione anche a livello territoriale: in Piemonte sono più di 3 mila e sono medici, in questo momento di emergenza di sanità pubblica può essere una soluzione parlare con le università per una maggiore partecipazione. Facciamo far rumore alle cose buone della sanità piemontese che sono tante. Abbiamo il dovere verso i cittadini di dimostrare che le lezioni della pandemia non sono andate disperse, che abbiamo imparato dagli errori di tutte le parti politiche precedenti - compreso il mio partito - che quando c'era da tagliare qualcosa tagliavano sulla sanità".