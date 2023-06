Non è strano leggere articoli o sentire parlare di badante rumena , anche perché tutti sappiamo che il lavoro domestico e questo lavoro di assistenza domiciliare della badante è un lavoro dove sono presente molti lavoratori e lavoratrici stranieri appunto anche delle donne dell'Europa dell’Est, e in questo caso della Romania.

A.nzi se andassimo a guardare delle statistiche ci accorgeremmo che la Romania rappresenta comunità straniera più numerosa in Italia o tra le più numerose che in maggioranza sono donne e tra queste donne molto lavorano come badante, e quindi diciamo per loro è un lavoro e una figura molto importante.

Poi è chiaro che ci sono tante di queste professioniste e soprattutto nelle grandi città e ormai non solo e sono di tante nazionalità diverse e certamente avrebbe poco senso sceglierne una solo per quello o farsi stimolare anche ove ci fossero dei racconti di persone vicine care e sia racconti positivi che racconti negativi di persone che hanno avuto in casa dei nonni magari o dei genitori una badante di questo Paese.

La cosa sicura è che a prescindere dal Paese dove arriva questa professionista è una professionista fondamentale per tante famiglie che altrimenti non saprebbero come fare per aiutare una persona cara e parliamo di persone anziane in primis che iniziano ad avere delle difficoltà nel gestire tutte le cose alla loro vita quotidiana, e nella peggiore delle ipotesi poi sono persone anziane non più autosufficienti che hanno bisogno praticamente di tutto, anche per quanto riguarda una cosa delicata come la gestione dell'igiene personale.

E quindi in questo caso stiamo facendo riferimento a quella che viene definita badante convivente, e cioè quella professionista che noi assumiamo per farla vivere a casa con i nostri genitori anziani oppure con i nostri nonni o con uno di loro se sono vedovi o vedove, per prendersi cura degli stessi a 360 gradi come già dicevamo.

Che poi non è solo una cura dal punto di vista delle cose pratiche che come dicevamo sono tantissime ma riguarda anche una compagnia emotiva visto e considerato che spesso e volentieri purtroppo queste persone passano molte ore da sole in casa.

Quando c'è da scegliere una badante per casa propria ognuno ha i suoi criteri di scelta

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando poi decidiamo di scegliere una badante perché abbiamo deciso di assumerla per assistere ad una persona a noi cara, poi il problema sarà la scelta della stessa.

Anche se comunque ci sono tante professioniste come dicevamo già nella prima parte pure nelle piccole città e non solo in quelle grandi,però alcuni potrebbero andare in confusione perché non sanno come fare a sceglierla, o meglio hanno paura di sbagliare nella scelta.

Però a parte che c'è da dire che comunque anche se facciamo una scelta sbagliata al massimo torniamo indietro e poi comunque potremmo andare a parlare con una di quelle cooperative che sono loro a cercarla al posto nostro, potendosi occupare anche della parte burocratica che riguarda il contratto.